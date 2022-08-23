أمين عام الناتو: أوكرانيا ينتظرها شتاء قاس

أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ ،عن رأيه بأن أوكرانيا ينتظرها شتاء قاس، منوها بوعد الحلف بتقديم دعم طويل الأمد لكييف.

وأضاف ستولتنبيرغ خلال قمة ما تسمى "منصة القرم" التي تنعقد عبر الإنترنت والتي دعا لها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "نحن ملتزمون بشراكة طويلة الأمد مع أوكرانيا. وسنساعد أوكرانيا على الانتقال من المعايير السوفيتية إلى معايير الناتو، وإجراء إصلاحات في قطاعي الدفاع والأمن، والمساعدة في طريق التعافي".

وشدد الأمين العام للناتو: "الشتاء القادم سيكون صعبا (لأوكرانيا).. لذلك، يجب أن نؤسس دعما طويل الأمد لأوكرانيا، حتى يمكن الحفاظ على أوكرانيا كدولة مستقلة وذات سيادة".

وأضاف الأمين العام : "دعمنا أوكرانيا على مدى ثلاثة عقود من استقلالها، ونحن نؤيدها الآن وسنقدم الدعم بقدر ما هو ضروري".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا أكدت فيها أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي ويؤدي إلى إطالة أمد الصراع.

المصدر: نوفوستي