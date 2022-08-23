كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وتضم القائمة 62 فردا وشركة في قطاع الدفاع.

وقال ترودو خلال كلمة ألقاها في ما يسمى قمة منصة القرم التي استضافها زيلينسكي: "نعلن اليوم عن عقوبات جديدة ضد 62 فردا وشركة واحدة من قطاع الدفاع".

وأضاف أن كندا ستقدم أيضا مساعدة إضافية لأوكرانيا من خلال التبرع بالمعدات اللازمة وتقديم الدعم الفني.

وتستمر الدول الغربية في حملتها المناهضة لروسيا بفرض قيود ووعقوبات قياسية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي