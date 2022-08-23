لافروف يؤكد ضرورة منع اندلاع أي أعمال قتالية في شمال سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه من الضروري منع اندلاع أعمال عدائية جديدة في شمال سوريا، وأضاف أنه من المهم أن تتوصل دمشق وأنقرة إلى اتفاق باستخدام القنوات القائمة.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء في موسكو، أنه "فيما يتعلق بكيفية تطور الوضع في شمال الجمهورية العربية السورية، فالأمر الأساسي هو منع اندلاع أعمال عسكرية جديدة، والتفاوض عبر القنوات الدبلوماسية على أساس المبادئ السياسية الموجودة في العلاقات بين سوريا وتركيا".

وأشار لافروف إلى أنه تم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقيات بين البلدين في عام 1998 وتم تبنيها من أجل الحد من التهديد الإرهابي.

وقال إن "الجمهورية العربية السورية تعترف بذلك، وهي مستعدة لتحمل المسؤولية الكاملة لحماية سيادة أراضيها، بعد استعادة السيطرة الكاملة عليها".

المصدر: نوفوستي