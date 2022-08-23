تقرير: "الشاباك" يوجه تحذيرا شديدا للسلطة الفلسطينية

أفاد موقع "N12" العبري بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بعث تحذيرا شديدا الى قادة السلطة الفلسطينية وحذرهم من أي محاولة من قبلهم للتدخل بالانتخابات الإسرائيلية.

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وبحسب الإعلام العبري، فإن "القانون المنفذ للاتفاقية المؤقتة ينص على التزام السلطة الفلسطينية بالعمل بصورة تحترم سيادة إسرائيل"، في حين "عملت إسرائيل مسبقا لمنع أنشطة من هذا القبيل في سياقات أخرى ونفذت القانون مع المتورطين بالسابق"، حيث "يعمل جهاز الشاباك خلال السنوات الأخيرة لمنع أي تدخل أجنبي بالانتخابات في إسرائيل من قبل دول وجهات أخرى، والتحذير الذي تم نقله الى المسؤولين في السلطة الفلسطينية هو جزء من هذا النشاط".

وفي هذا الصدد، قال موقع "N12" في وقت سابق إن "رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، أجرى اجتماعين مع رؤساء القائمة المشتركة عبر خلالها عن مخاوف السلطة الفلسطينية من نسبة التصويت المنخفضة في المجتمع العربي والامكانية لعودة نتنياهو الى السلطة".

وأوضح الإعلام العبري أن السلطة الفلسطينية أكدت ردا على التقرير السابق والتقرير الحالي أنها قالت للممثلين الإسرائيليين إنه لا توجد أية نوايا للسلطة بالتدخل بالانتخابات، وإن كل الاجتماعات التي تجريها مع أعضاء الكنيست، إن كانوا عربا أو يهودا، هي مباحثات سياسية عادية وليست أكثر من ذلك".

المصدر: "N12"