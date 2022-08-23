تشاووش أوغلو: الدول التي أفسدت صفقة "المواد الغذائية" الأمين العام للأمم المتحدة يعرفها جيدا

صرّح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن دولا توجد في الغرب وفي حلف شمال الأطلسي لا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وقامت بتخريب "صفقة المواد الغذائية".

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وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع صحيفة خبر غلوبال: "بين دول الغرب وحلف شمال الأطلسي، توجد دول لا تريد انهاء (العملية الخاصة) ... ووجدت أيضًا تلك التي أفسدت "صفقة المواد الغذائية" بخصوص نقل المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق.. لن أذكر هذه الدول، فالأمين العام للأمم المتحدة يعرفها جيدا".

وكان جرى في إسطنبول في 22 يوليو، توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، مقابل مساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

المصدر: نوفوستي