طهران ترد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اتفاق الضمانات والملفات الخلافية

ردت طهران على اتهامات مديرالوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، حول اتفاق الضمانات والملفات الخلافية مع إيران، مؤكدة أن كل أنشطة إيران النووية تجري وفق قواعد اتفاق الضمانات.

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وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في رده: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية متواجدة في إيران وتراقب أنشطة إيران النووية عن كثب"، مشددا على أن "إيران باشرت جميع أنشطتها، منذ اليوم الأول، وتابعتها بتنسيق مع الوكالة ووفق قواعدها".

وأضاف إسلامي: "لا نقبل بأي شكل من الأشكال أن تصبح مواقف وضغوط الكيان الصهيوني أجندة لمدير عام الوكالة..من المؤكد أنه إذا كان لخطة العمل الشاملة المشتركة سبب واحد، وهو السبب الوحيد لقبولنا بالاتفاق، فهو تجاوز هذه الاتهامات والرد عليها، وهي نفس الاتهامات التي أثيرت ضد البلاد منذ 20 عاما، وهذا ليس بالأمر الجديد".

وأردف: "القضايا التي يدعونها والأماكن المزعومة والوثائق المزعومة، كلها ملفقة من قبل معارضي الثورة، ومن الكيان الصهيوني، وتم الرد على اتهاماتهم عدة مرات"، موضحا أنه "إذا تم استخدام هذه القضية كوسيلة ضغط سياسي، فلن يؤدي الأمر الى نتيجة، وأنهم اتفقوا مع إيران على غلقها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وتخلوا عن هذه الاتهامات".

المصدر: صحيفة "اعتماد"