لأسباب مجهولة..وفاة مهاجر تايلندي غير شرعي بمنشأة احتجاز في كوريا الجنوبية

أفاد مسؤولو الهجرة في كوريا الجنوبية بوفاة مهاجر تايلندي (45 عاما) مقيم بصورة غير شرعية، لأسباب غير معروفة الأسبوع الماضي، بعد احتجازه في مركز بمدينة بوسان بجنوب شرق البلاد.

وأوضح مكتب هجرة بوسان أنه تم احتجاز المهاجر في منشأة ما قبل الترحيل في يوم 16 أغسطس، ولكن تم نقله إلى المستشفى في وقت لاحق بعدما أظهرته لقطات كاميرا المراقبة يضرب رأسه بالحائط.

ووفقا لما صرح به المسؤولون، فقد وجد رجال الشرطة في البداية أن المهاجر "بحاجة إلى العلاج النفسي"، ولكن بعد وصوله المستشفى، تبين أن درجة حرارة جسمه كانت 40 درجة مئوية قبل أن يفقد الوعي، حيث توفي في سيارة الإسعاف أثناء نقله إلى مستشفى آخر.

وقال المسؤولون إن "الشرطة تنظر في أسباب الوفاة وطلبت تشريح الجثة"، لافتين إلى أن المهاجر "أقام في كوريا الجنوبية بشكل غير شرعي لمدة 8 سنوات".

المصدر: "يونهاب"