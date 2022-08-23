ريابكوف لـRT: نتابع ونعلم ماتسعى له واشنطن مع دول منطقة الشرق الأوسط بخصوصنا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بخصوص زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، "إننا نراقب ونتابع ونعلم ما تحاول واشنطن فعله في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف ريابكوف في حديث لـRT عبر "برنامج نيوز ميكر": "إن الدول هنالك امتنعت فعليا عن المشاركة في ذلك (الأزمة الأوكرانية والوقوف ضد روسيا).. نحن نراقب ونتابع ونعلم سياسة واشنطن ومحاولاتها وما تريده من دول تلك المنطقة".

وأكد ريابكوف على العلاقة الوثيقة التي تربط روسيا بدول منطقة الشرق الأوسط : "نحن دائما نقوم بتقديم اقتراحاتنا ومبادراتنا بحسب معرفتنا بالوضع هنالك.. وفيما يتعلق أيضا بضمان تعزيز الأمن في المنطقة فعلاقتنا الثنائية مع الدول في هذه المنطقة تتطور وتتعزز بشكل جيد وشامل".

وأضاف، "لدينا أساس جيد من أجل تعميق الشراكة بين روسيا ودول هذه المنطقة، وأيضا مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر هذه الدول".

المصدر: RT