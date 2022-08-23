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بالفيديو.. مشاركة منظومات "إس-300" في العملية الخاصة بأوكرانيا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعمل منظومات الدفاع الجوي "إس-300" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية أثناء تأدية مهام قتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتوفر منظومات "إس-300" الحماية لوحدات القوات المسلحة الروسية من أسلحة الهجوم الجوي، بما فيها صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، وكذلك الطائرات التكتيكية والاستراتيجية والمروحيات القتالية.

وتراقب محطة رادار الدفاع الجوي التابعة لـ "إس-300" الوضع الجوي ضمن دائرة نصف قطرها عدة مئات من الكيلومترات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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