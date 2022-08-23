في وضح النهار وسط لندن.. فيديو مروع لعملية سطو على ساعة يد!

تم رصد زوجا من اللصوص وهما يهاجمان رجلا وامرأة، في محاولة لسرقة ساعة يد، في منطقة نايتسبريدج وتشيلسي بوسط لندن وفي وضح النهار.

وأظهرت لقطات مروعة للكاميرا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن اللصين كانا يستهدفان ساعة المرأة، وقد اعتديا بالعنف الشديد على الرجل عندما حاول الدفاع عنها.

جرأة اللصوص في لندن .. هوجمت سيدة وهي تسير مع زوجها من قبل لصوص مسلحين لسرقة ساعة يدها الثمينة في منطقة نايتسبريدج إحدى أرقى أحياء لندن pic.twitter.com/t3J0KlsR9w — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) August 22, 2022

ومع تعالي الصرخات التي هددتهم باستدعاء الشرطة، هرب اللصان بسرعة في سيارة. ويأتي ذلك بعد أن شوهد في وقت سابق لصوص على دراجات نارية يستهدفون سائق سيارة "بوغاتي تشيرون" في مايفير يوم الأحد الماضي.

وذكرت شرطة سكوتلاند يارد أنه كان هناك 67 سرقة في وسط لندن، بين 31 مايو و 27 يونيو، بزيادة قدرها 60 بالمائة تقريبا عن إجمالي الأسابيع الأربعة السابقة.

المصدر: LBC.CO