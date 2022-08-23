 
مباشر

الخارجية الأمريكية: العقوبات الأمريكية لا تمنع روسيا من إجراء عمليات تفتيش بموجب معاهدة ستارت

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: العقوبات الأمريكية لا تمنع روسيا من إجراء عمليات تفتيش بموجب معاهدة ستارت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnrj

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن العقوبات الأمريكية لا تمنع المتخصصين الروس من إجراء عمليات تفتيش في المنشآت الأمريكية بموجب معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت).

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الاتحاد الروسي "تنسجم تماما مع تنفيذ معاهدة ستارت، ولا تشكل عقبات أمام المتخصصين الروس لإجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية بموجب هذه المعاهدة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل التواصل مع روسيا عبر القنوات الدبلوماسية من أجل تحقيق استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت.

في وقت سابق، قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، إن موسكو وواشنطن تعملان على إزالة العقبات أمام استئناف عمليات التفتيش المتبادل بموجب ستارت.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا