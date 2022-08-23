نائب أوكراني: كان على شولتس إعلامنا بأن الناتو لن يقبلنا حتى بعد 30 سنة وليس بحث ذلك مع بوتين

قال النائب في البرلمان الأوكراني، مكسيم بوزانسكي، إنه كان على ألمانيا مصارحة أوكرانيا بأن الناتو لن يقبلها خلال الـ30 عاما القادمة، بدلا من مناقشة هذا الأمر مع الرئيس الروسي.

وكتب النائب الأوكراني، مكسيم بوزانسكي، على قناته في "تلغرام"، إن المستشار الألماني، أولاف شولتس، كان عليه أن يفعل ذلك بدل مناقشة هذه المسألة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني إنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أكد للرئيس الروسي بوتين أنه لا يوجد احتمال لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي خلال هذه الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوكراني قام في عام 2014 بتعديل قانونين، بالتخلي عن وضع عدم الانضمام إلى أي تكتل عسكري، وفي عام 2019، اعتمد البرلمان تعديلات على الدستور، حددت المسار نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

المصدر: نوفوستي