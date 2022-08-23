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وزير الطاقة التركي يزور عمان وقطر

مال وأعمال

وزير الطاقة التركي يزور عمان وقطر
فاتح دونماز
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يعتزم وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إجراء زيارة إلى سلطنة عمان وقطر، يومي الثلاثاء والأربعاء، بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع مسقط والدوحة.

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ومن المقرر أن تكون العاصمة العمانية مسقط أولى محطات الوزير التركي والوفد المرافق له.

وسيعقد دونماز ضمن إطار زيارته لمسقط، اليوم الثلاثاء، لقاء ثنائيا مع نظيره العماني، سالم العوفي، وآخر على مستوى الوفود.

وغدا الأربعاء، سيلتقي دونماز في قطر، وزير الدولة لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي.

ومن المنتظر أن يبحث الوزيران قضايا تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتعدين بين تركيا وقطر.

المصدر: الأناضول

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