"بن آند جيريز" تخسر دعوى في الولايات المتحدة لمنع بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية

خسرت "بن آند جيريز" دعواها القضائية الرامية لمنع المجموعة المسؤولة عنها "يونيليفر" من بيع مثلّجاتها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الشركة بأنه يتعارض مع قيمها.

واتّخذت الشركة خطوة مفاجئة بسعيها لاستصدار أمر قضائي في هذا الصدد بعدما أعلنت "يونيليفر" ومقرها لندن بيع مصالحها التجارية في المثلجات إلى جهة إسرائيلية.

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لكن الحكم الذي أصدره قاض فيدرالي أمريكي الاثنين خلص إلى أن شركة المثلجات "فشلت في إثبات" أن خطوة بيع المنتجات في مستوطنات تحتلها إسرائيل تسببت لها "بضرر لا يمكن إصلاحه".

وفي يوليو العام الماضي، أعلنت "بن آند جيريز" أنها ستتوقف عن بيع مثلجاتها في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، مشيرة إلى أن الأمر "لا يتوافق مع قيمنا"، لكنها أكدت أنها ستواصل بيع منتجاتها في إسرائيل.

لكن في إسرائيل، واصل صاحب حق امتياز صناعة مثلجات "بن آند جيريز" آفي زنجر إنتاجها في معمله في ضواحي تل أبيب وتوزيعها في المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما يتعارض مع قرار الشركة.

وفي الخامس من يوليو، طالبت "بن آند جيريز" بإلغاء أي اتفاق يسمح ببيع أو توزيع منتجاتها في الضفة الغربية وأشارت إلى أنه يتعين على أي اتفاق من هذا النوع أن يعرض على مجلس إدارتها ويحظى بموافقة أعضائه.

وجاء في الشكوى أن قرار "يونيليفر" اتخذ "من دون موافقة مجلس بن آند جيريز المستقل" ويتعارض مع اتفاق الدمج الذي منح المجلس القدرة على حماية قيم المؤسس وسمعته.

لكن قاضي محكمة منطقة مانهاتن آندرو كارتر قال إن فكرة إمكانية تشوّه رسائل الشركة أو إرباك زبائنها بشأن قيمها الأساسية مبنية "إلى حد كبير على تخمينات".

المصدر: "أ ف ب"