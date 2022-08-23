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الأرجنتين.. النيابة العامة تطالب بسجن نائبة رئيس البلاد 12 عاما بتهم الفساد

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الأرجنتين.. النيابة العامة تطالب بسجن نائبة رئيس البلاد 12 عاما بتهم الفساد
Legion-Media Esteban Osorio/Alamy Live News
نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر
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طلبت النيابة العامة في الأرجنتين بعقوبة السجن 12 عاما لنائبة رئيس الجمهورية، الرئيسة السابقة للدولة، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

وأفادت وسائل الإعلام الأرجنتينية بأن نائبة الرئيس تتهم بالتورط في آلية لاختلاس الأموال العامة وتحويلها إلى الملاذات الضريبية.

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ويشار إلى أن الحديث يدور عن الأموال المخصصة لتطوير البنية التحتية في محافظة سانتا كروز عبر رجل الأعمال لازارو باييز الذي تم اعتقاله في عام 2016.

يذكر أن كريستينا فرنانديز دي كيرشنر كانت رئيسة الأرجنتين خلال الفترة بين 2007 و2015. وفي عام 2019 تولت منصب نائبة الرئيس بعد فوز ألبرتو فرنانديز في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: نوفوستي

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