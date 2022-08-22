ميدفيديف: سيتم العثور على المسؤولين عن وفاة دوغينا ومعاقبتهم

قدم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، تعازيه لأسرة الصحفية داريا دوغينا، التي تم اغتيالها في مقاطعة موسكو، مؤكدا أنه سيتم العثور على المسؤولين عن الجريمة ومعاقبتهم.

وبعث ميدفيديف رسالة إلى والدي داريا قال فيها: "أرجو أن تتقبلوا تعازيَ الحارة بالحادثة المأساوية لابنتكم داريا. لقد صدمت بهذه الجريمة البشعة"، مضيفا أن داريا دوغينا، كانت معروفة ومقدَّرة كشخصية عامة بارعة وصحفية وعالمة موهوبة في روسيا.

وأكد ميدفيديف "أنه سيتم العثور على المسؤولين عن اغتيال داريا، وسينالون العقوبة التي يستحقونها، وأتمنى أن تبقى ذكراها خالدة، أشارككم حزنكم في هذه اللحظة الصعبة".

المصدر: نوفوستي