دعت السفارة الروسية بلندن السلطات البريطانية إلى "عدم زعزعة أسس النظام العالمي المتعدد الأقطاب" على خلفية التصريحات الأخيرة للخارجية البريطانية بشأن مشاركة روسيا في قمة G20.

وقال مسؤول في السفارة الإسرائيلية لوكالة "تاس"، يوم الاثنين: "انتبهنا إلى تصريح جديد معاد لروسيا من قبل الخارجية البريطانية، التي تشكك فيه في حق روسيا في المشاركة في مجموعة العشرين".

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وتابع: "نعتبر هذه الدعوة دليلا على يأس لندن الواضح على خلفية جهود السياسة الخارجية البريطانية لفرض الفكرة بشأن عزل بلادنا على الساحة الدولية على المجتمع الدولي، والتي قد وصلت إلى طريق مسدود".

وأضاف الدبلوماسي: "ندعو لندن لوقف زعزعة أسس النظام العالمي المتعدد الأقطاب، الذي لا يزال يتعزز، والذي يعتبر نشاط مجموعة العشرين أحد عناصره، وإلى احترام الدول والشعوب الأخيرة واتخاذ موقف مسؤول منها".

المصدر: تاس