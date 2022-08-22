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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن
AP
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن في منطقة الأغوار واعتقال أربعة أشخاص بحوزتهم 3 مسدسات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "أحبط جنود جيش الدفاع بالتعاون مع حرس الحدود والشرطة، محاولة تهريب أسلحة في منطقة الأغوار، بعد أن رصدت قواتنا، صباح اليوم، مركبتين أثارت الشبهات أثناء محاولتها تهريب أسلحة. بعد مطاردة تم إلقاء القبض على أربعة مشتبه بهم كان بحوزتهم ثلاث بنادق، حيث تم نقلهم وتسليمهم للشرطة للتحقيق".

المصدر: RT

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