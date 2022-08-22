بوريل يدين اقتحام الجيش الإسرائيلي لمؤسسات فلسطينية

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، إن الاتحاد يشعر "بقلق عميق" من اقتحام الجيش الإسرائيلي، لمقار ست منظمات غير حكومية فلسطينية الأسبوع الماضي.

واعتبر بوريل في بيان أن عملية الاقتحام هي "جزء من تقليص مقلق للمساحة المتاحة للمجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية"، مشددا على أن "هذه الأعمال غير مقبولة".

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي "يقف بحزم مع المنظمات غير الحكومية لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات"، مشيرا إلى أنه لم يتم تقديم "معلومات جوهرية" من قبل إسرائيل لدعم مزاعمها بأن الجمعيات تعمل كواجهة للنشاط الإرهابي.

وأضاف: "إذا توفرت أدلة مقنعة على عكس ذلك، فسنتصرف على هذا الأساس. في غضون ذلك، من المهم ضمان ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلا وسلاما".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"