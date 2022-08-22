"غازبروم" تتخذ قرارا استثنائيا بحق "مولدوفا غاز"

أعلنت شركة "غازبروم" عن موافقتها بشكل استثنائي على تأجيل الدفعة المسبقة من شركة "مولدوفاغاز" مقابل إمدادات الغاز الروسي في أغسطس، حتى الأول من سبتمبر.

ولم تف شركة "مولدوفاغاز" المولدافية بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركة "غازبروم" الروسية، بتقديم دفعة مسبقة مقابل إمدادات الغاز في أغسطس 2022. وفي هذا الصدد، لجأت "مولدوفاغاز" إلى شركة "غازبروم" مع طلب تأجيل سداد الدفعة حتى 1 سبتمبر 2022. واتخذت شركة "غازبروم" قرارا استثنائيا بالموافقة على هذا الطلب.

المصدر: تاس