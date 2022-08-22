لافروف: موقف روسيا من قضية كوسوفو لم يتغير

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مع وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، على أنه يجب حل التصعيد في كوسوفو مع احترام المصالح المشروعة لبلغراد.

وقال لافروف: "بالنسبة لكوسوفو، فإن موقف روسيا لم يتغير.. بالطبع، يجب أولا وقبل كل شيء أن تمتثل للقانون الدولي وأن تتأكد من حصولها على موافقة مجلس الأمن الدولي. سنقبل فقط مثل هذه النتيجة التي تناسب الصرب.. سنقدم دعما شاملا لأصدقائنا الصرب لتحقيق هذه النتائج".

ووصل فولين إلى موسكو في زيارة عمل، وعقد يوم الاثنين اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: نوفوستي