غوتيريش يدعو للحوار حول الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الحوار هو الحل الوحيد للوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، داعيا جميع الأطراف لبدء الحوار والالتزام بنتائجه.

وقال غوتيريش في اجتماع مجلس الأمن الدولي: "يجب تطبيق نفس الالتزام بالحوار والنتائج للوضع الحرج في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".

وأكد غوتيريش: "أن لدى الأمم المتحدة القدرات اللوجستية والأمنية، لدعم نشر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من كييف إلى زابوروجيه".

المصدر: نوفوستي