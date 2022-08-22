مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي بلينكن في واشنطن

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية، بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا، سيلتقي اليوم الاثنين، في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبحث عدد من المواضيع.

وقال الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه "من المتوقع أن يجتمع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث سيبحثان التفاق النووي مع إيران، والمفاوضات حول ​الحدود البحرية​ مع ​لبنان​، وإغلاق مؤسسات أهلية فلسطينية والتحقيق في مقتل الصحفية ​شيرين أبو عاقلة​".

Israeli national security adviser Eyal Hulata is expected to meet today with SecState Blinken:

1. Iran and the possibility of a nuclear deal

2. Lebanon and the negotiations on the maritime border

3. Israeli raids on Palestinian NGO's + Abu Akleh investigation — Barak Ravid (@BarakRavid) August 22, 2022

المصدر: RT