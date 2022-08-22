استطلاع: ارتفاع شعبية ترامب بعد تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي لمنزله

اظهر استطلاع جديد للرأي أن شعبية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ارتفعت بعد تفتيش منزله في منتجع مار إيه لاغو، بولاية فلوريدا، من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الـFBI

وحسب استطلاع للرأي أجرته قناة NBC News، فإن تحقيقات الـFBI حول "سلوك ترامب" أدت إلى تضامن الجمهوريين حول ترامب، حيث ارتفعت نسبة تأييده عقب عملية التفتيش. إلا أن أغلبية واضحة من الناخبين الأمريكيين تعتقد أن التحقيقات المختلفة في المخالفات المزعومة من قبل الرئيس السابق يجب أن تستمر.

وفقًا للاستطلاع، قال 57٪ من الناخبين المسجلين إن التحقيقات في المخالفات المزعومة من قبل ترامب يجب أن تستمر، بينما قال 40٪ أنه يجب إيقافها.

أظهر الاستطلاع أيضا أن الجمهور غير راض، حيث قال ثلاثة أرباع الناخبين إن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وهو رقم قياسي بنسبة 58٪ قالوا إن أفضل سنوات أمريكا أصبحت خلفهم، و61٪ قالوا إنهم على استعداد للقيام باحتجاج لأنهم مستاؤون جدا.

المصدر: nbc news