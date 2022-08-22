بطلة لبنان للشطرنج ترفض مواجهة لاعب إسرائيلي

انسحبت بطلة لبنان للشطرنج، ناديا قاسم فواز، من الجولة الرابعة لمهرجان أبو ظبي الدولي المفتوح للعبة، بعد رفضها مواجهة اللاعب الإسرائيلي، إيليا غروزمان.

ووفق بيان للإتحاد اللبناني للشطرنج، خاضت ناديا قبل ذلك ثلاث مباريات، الأولى مع لاعبة بروناي، وفا يعقوب، وفازت عليها، كما فازت على السعودي، زياد صالح العبدلي، وعلى الإماراتية، وفية درويش المعماري، قبل أن تنسحب أمام اللاعب الإسرائيلي.

وفي الجولة الخامسة، خسرت أمام الهندي، سادباف روتيلا، وتبقى لها 4 جولات ضمن المسابقة.

ويشارك في المهرجان الدولي الإماراتي لاعبون من 36 دولة، بينها لبنان، إلا أن المنافسات التي انطلقت حسب تصنيف اللاعبين أوقعتها في الجولة الرابعة مع اللاعب الإسرائيلي، فرفضت المتابعة منعا لأي تطبيع، ودعما للقضية الفلسطينية، وانسحبت من الجولة.



وفي خطوة مشابهة، كان المقاتل اللبناني، شربل أبو ضاهر، قد انسحب منذ بضعة أيام من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) للناشئين، المقامة حاليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

المصدر: "ليبانون ديبايت"