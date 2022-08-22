قتلى وجرحى جراء الاستهداف الأوكراني بصوارخ "هيمارس" لجسر أنتونوفسكي في خيرسون

أفاد نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، بمقتل مدنيين وإصابة 16 آخرين، نتيجة هجوم صاروخي أوكراني على جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون.

وقال ستريموسوف: "هناك قتيلان و 16 جريحا بعضهم في حالة حرجة".

وأضاف ستريموسوف: "تم توجيه الضربة من قبل الجانب الأوكراني في الوقت الذي كانت فيه العبارة تقترب من نقطة سقوط الصاروخ على الجسر. لذلك، هناك ضحايا ليس فقط على الجسر، ولكن أيضا على متن العبارة".

ووصف ستريموسوف الحادث بأنه هجوم إرهابي يستهدف السكان المدنيين ،منوها بأن الإصابات بين المدنيين فقط.

ويربط جسر أنتونوفسكي عبر نهر الدنيبر خيرسون بالجزء الواقع على الضفة اليسرى من المنطقة. ويبلغ طوله الإجمالي 1366 مترا وعرضه 25 مترا.

ومنذ منتصف يوليو، دأبت القوات الأوكرانية على قصف الجسر باستخدام صواريخ HIMARS الأمريكية.





المصدر: نوفوستي