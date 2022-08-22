 
مباشر

ماليزيا تحتجز ناقلة روسية

أخبار العالم

ماليزيا تحتجز ناقلة روسية
Legion-Media
ماليزيا- صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnn9

احتجزت السلطات الماليزية الناقلة الروسية "بريموري" ، المخصصة لميناء ناخودكا، على بعد 24 ميلا من ساحل ماليزيا، بحسب بوابة الشحن المتخصصة "ماريتايم بوليتن".

وبحسب موقع "ماريتايم بوليتن" فإن سبب الاعتقال هو أن الناقلة وقفت على أراضي المنطقة الاقتصادية الخالصة لماليزيا، دون إذن من السلطات المحلية.

وأضافت مصادر أن طاقم Primorye مؤلف من  21 روسيا - 19 رجلا وامرأتان. وكانت الناقلة راسية بين العديد من السفن التجارية الأخرى، التي تنتظر أيضا في المنطقة طلبيات شحن جديدة.

وقال ميخائيل فويتنكو، رئيس تحرير نشرة "ماريتايم بوليتن"Maritime Bulletin وخبير النقل البحري العالمي، والموجود الآن في تايلاند، لوكالة نوفوستي إن مثل هذه الحالات ليست نادرة، حيث تصر ماليزيا على أن جميع السفن الراسية في هذه المنطقة من مضيق سنغافورة في بحر الصين الجنوبي يجب أن تطلب الإذن بالرسو. وإلا فإنهم يواجهون الاعتقال والغرامة.

ماليزيا تحتجز ناقلة روسية
http://www.maritimebulletin.net/2022/08/22/russian-tanker-arrested-singapore-outer-anchorage/

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا