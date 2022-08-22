الإعلام الروسي ينشر صورة وبطاقة منفذة جريمة قتل دوغينا

نشرت وسائل إعلام روسية صورة لمنفذة جريمة قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا، وتبين أنها مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا شابان (فوفك) .

وبعد أن كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن الجريمة تمت بتدبير من الاستخبارات الأوكرانية، تؤكد الوثائق أن منفذة الجريمة تعمل في الحرس الوطني لأوكرانيا.

هذا ومن المنتظر أن يعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي المواطنة الأوكرانية على قائمة المطلوبين لتسليمها إلى روسيا.

وأوضح الأمن الفدرالي الروسي أن المواطنة الأوكرانية منفذة الجريمة وصلت إلى روسيا في 23 يوليو الماضي، مع ابنتها صوفيا شابان من مواليد 2010، مضيفة أنه من أجل تنظيم جريمة قتل داريا دوغينا والحصول على معلومات حول أسلوب حياتها، استأجرت المواطنة الأوكرانية مع ابنتها شقة في موسكو في نفس البناية التي تعيش فيها داريا دوغينا.

المصدر: وكالات