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الإعلام الروسي ينشر صورة وبطاقة منفذة جريمة قتل دوغينا

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الإعلام الروسي ينشر صورة وبطاقة منفذة جريمة قتل دوغينا
Legion-Media
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نشرت وسائل إعلام روسية صورة لمنفذة جريمة قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا، وتبين أنها مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا شابان (فوفك) .

الإعلام الروسي ينشر صورة وبطاقة منفذة جريمة قتل دوغينا

وبعد أن كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن الجريمة تمت بتدبير من الاستخبارات الأوكرانية، تؤكد الوثائق أن منفذة الجريمة تعمل في الحرس الوطني لأوكرانيا.

الإعلام الروسي ينشر صورة وبطاقة منفذة جريمة قتل دوغينا

هذا ومن المنتظر أن يعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي المواطنة الأوكرانية على قائمة المطلوبين لتسليمها إلى روسيا.

الإعلام الروسي ينشر صورة وبطاقة منفذة جريمة قتل دوغينا

الإعلام الروسي ينشر صورة وبطاقة منفذة جريمة قتل دوغينا

وأوضح الأمن الفدرالي الروسي أن المواطنة الأوكرانية منفذة الجريمة وصلت إلى روسيا في 23 يوليو الماضي، مع ابنتها صوفيا شابان من مواليد 2010، مضيفة أنه من أجل تنظيم جريمة قتل داريا دوغينا والحصول على معلومات حول أسلوب حياتها، استأجرت المواطنة الأوكرانية مع ابنتها شقة في موسكو في نفس البناية التي تعيش فيها داريا دوغينا.

المصدر: وكالات

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