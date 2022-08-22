لأول مرة..فلسطينيون يسافرون عن طريق مطار رامون الإسرائيلي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأنه ولأول مرة، سافر 24 فلسطينيا صباح اليوم الإثنين إلى قبرص من إسرائيل، مباشرة عن طريق مطار رامون، قرب مدينة إيلات، وليس عن طريق مطار عمان.

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وبحسب "مكان"، فإن "الحديث عن المسافرين يدور عن أطباء وصيادلة وأفراد عائلاتهم من بيت لحم والخليل"، حيث أن "المسافرين يصلون إلى مطار رامون القريب من مدينة إيلات في سفريات منظمة من حاجز ميتار في جنوب جبل الخليل لينضموا إلى باقي المسافرين الإسرائيليين في رحلة لشركة أركيا".

وشغّلت شركة "أركيا إيرلاينز" الرحلة الأولى، التي نقلت 40 من سكان بيت لحم والخليل، حيث أقلعت من مطار رامون في الساعة الـ11:30 صباحا (بالتوقت المحلي)، متجهة إلى لارنكا بقبرص، ومن المقرر أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة المقبل، إذ أنه "سيخدم الخط أيضا الإسرائيليين الذين سيجلسون بجانب الركاب الفلسطينيين".

وأشار الإعلام العبري إلى أنه "من المقرر أيضا أن تبدأ الرحلات إلى أنطاليا وإسطنبول في تركيا، التي تديرها شركة طيران "بيغاسوس" و"أطلس غلوبال"، اعتبارا من اليوم الاثنين، لكن هيئة المطارات الإسرائيلية أعلنت أمس الأحد عن تأجيل تلك الرحلات".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أركيا"، أوز بيرلويتز، في بيان قائلا: "حتى اليوم، كان السفر للفلسطينيين في مكان فريد، وخاصة من مطار رامون، مجرد حلم، وبالفعل، تحقق الحلم".

وأفاد المستشار الاستراتيجي لشركة "أركيا"، أمير عاصي، الذي بادر بالبرنامج، لصحيفة "Israel Hayom"، بأنه "تلقى استفسارات من فلسطينيين في قطاع غزة مهتمين برحلات جوية من المطار".

وفي وقت سابق، أعلنت سلطة المطارات الاسرائيلية أن "الفلسطينيين من الضفة الغربية يمكنهم السفر من مطار رامون إلى تركيا"، حيث أن الحديث يدور عن المرة الأولى التي يسمح بها للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية السفر إلى الخارج عن طريق إسرائيل، إذ ستبدأ الرحلات الأولى نهاية شهر أغسطس، وفي البداية سيتم تسيير رحلات فقط الى أنطاليا، وفي سبتمبر ستنظم رحلات إلى إسطنبول.

المصدر: "I24"