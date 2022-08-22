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الشقراء خطفت نظره.. المستشار الألماني محاط بالحسناوات العاريات! (فيديو)

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الشقراء خطفت نظره.. المستشار الألماني محاط بالحسناوات العاريات! (فيديو)
المستشار الألماني محاط بالحسناوات العاريات
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وجد المستشار الألماني، أولاف شولتس، نفسه فجأة محاطا بنساء عاريات الصدر خلال حدث صحفي، كجزء من احتجاج يدعو إلى فرض حظر على استيراد ألمانيا للغاز الروسي.

وبحسب تقارير إعلامية، اقتربت شابتان من المستشار خلال حدث تم تنظيمه في حديقة مكتبه بالعاصمة برلين أمس الأحد، وخلعتا ملابسهن العلوية، ليكشفن عن صدورهن العارية التي كتب عليها عبارة "حظر الغاز الآن".

ومن "سوء" أو ربما "حسن" حظ شولتس، أنه كان في وضعية استعداد لالتقاط صور مع زوار الحدث، فوجد نفسه يلتقط صورا مع نساء عاريات.

ولفتت نظرات المستشار الألماني للسيدتين انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبدو أن المفاجأة قد أسعدته، فكان ينظر إلى إحدى الشابتين الشقراء والابتسامة تعلو محياه بشكل غير متوقع.

على إثر ذلك، تدخل حراس الأمن واقتادوا المرأتين بعيدا، وبقي شولتس في نفس المكان وواصل حدث التصوير مع زوار آخرين.

الشقراء خطفت نظره.. المستشار الألماني محاط بالحسناوات العاريات! (فيديو)

ورغم أن ألمانيا فرضت عقوبات واسعة النطاق على موسكو، إلا أنها لا تزال تعتمد على الغاز الروسي، وقاوم السياسيون الدعوات لخفض إمداداتها بسبب مخاوف من تداعيات اقتصادية وخيمة.

المصدر: RT

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