الشقراء خطفت نظره.. المستشار الألماني محاط بالحسناوات العاريات! (فيديو)

وجد المستشار الألماني، أولاف شولتس، نفسه فجأة محاطا بنساء عاريات الصدر خلال حدث صحفي، كجزء من احتجاج يدعو إلى فرض حظر على استيراد ألمانيا للغاز الروسي.

وبحسب تقارير إعلامية، اقتربت شابتان من المستشار خلال حدث تم تنظيمه في حديقة مكتبه بالعاصمة برلين أمس الأحد، وخلعتا ملابسهن العلوية، ليكشفن عن صدورهن العارية التي كتب عليها عبارة "حظر الغاز الآن".

ومن "سوء" أو ربما "حسن" حظ شولتس، أنه كان في وضعية استعداد لالتقاط صور مع زوار الحدث، فوجد نفسه يلتقط صورا مع نساء عاريات.

Topless women protest beside Germany’s #OlafScholz in call for Russian gas ban



During a meeting with the public, Scholz was caught off guard by 2 bare-chested female protesters shouting "Gas embargo now". #Ukraine️#Ukraine️war#Germanypic.twitter.com/kQ3bypjQio — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) August 22, 2022

ولفتت نظرات المستشار الألماني للسيدتين انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبدو أن المفاجأة قد أسعدته، فكان ينظر إلى إحدى الشابتين الشقراء والابتسامة تعلو محياه بشكل غير متوقع.

على إثر ذلك، تدخل حراس الأمن واقتادوا المرأتين بعيدا، وبقي شولتس في نفس المكان وواصل حدث التصوير مع زوار آخرين.

ورغم أن ألمانيا فرضت عقوبات واسعة النطاق على موسكو، إلا أنها لا تزال تعتمد على الغاز الروسي، وقاوم السياسيون الدعوات لخفض إمداداتها بسبب مخاوف من تداعيات اقتصادية وخيمة.

المصدر: RT