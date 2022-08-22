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غانتس: نأمل ألا يجر "حزب الله" إسرائيل إلى صراع مسلح ولا نستبعد هجوما على إيران إذا لزم الأمر

أخبار العالم

غانتس: نأمل ألا يجر
AP PoolAFP
وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس
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تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن الخلاف حول الحدود البحرية مع لبنان، مؤكدا أن "إسرائيل أعلنت أنها ستحمي مواردها ومستعدة للتوصل إلى اتفاقات مع الحكومة اللبنانية"

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وأضاف بيني غانتس أنه "يأمل ألا يجر حزب الله إسرائيل إلى صراع مسلح".

وفيما يتعلق باحراز تقدم في مفاوضات اتفاق إيران النووي، أكد غانتس إن "إسرائيل لا تستبعد هجوما مسلحا على إيران إذا لزم الأمر".

وتابع: "إنها ليست صفقة جيدة، بها الكثير من الثغرات، وستحتاج إسرائيل إلى التأكد من أن الردود تتطور حتى تتمكن من استخدامها".

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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