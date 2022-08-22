احتدام المواجهة.. توجيه تهم الإرهاب لعمران خان وأنصاره يرابطون أمام منزله في إسلام آباد

تم توجيه تهم الإرهاب لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي يقود مظاهرات شعبية تطالب بتنظيم انتخابات مبكرة في البلاد.

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وقالت الشرطة الباكستانية في محضر اتهام خان إنه هدد المسؤولين، وكتبت في التقرير: "الطريقة التي ألقى بها عمران خان خطابه والتهديدات التي وجهها أدت إلى بث الخوف والرعب بين الشرطة والقضاء وعامة الناس، وأضرت بأمن البلاد".

وكتبت وزيرة الداخلية الباكستانية، رنا صنع الله، على "تويتر" في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين: "أعمال البلطجة الوقحة هذه مسؤولة عن التحريض على التطرف في المجتمع".

وبعد ساعات من انتشار أنباء توجيه تهمة الإرهاب إلى رئيس الوزراء السابق عمران خان، تجمع المئات من أنصاره، أمس الأحد خارج مقر إقامته في العاصمة إسلام آباد ، في محاولة لمنع اعتقاله.

وتهم الإرهاب الموجهة لخان تتعلق بخطاب ألقاه يوم السبت في العاصمة، حيث تعهد بمقاضاة ضباط من الشرطة وقاضية، متهما السلطات بتعذيب أحد مساعديه المقربين أثناء الاعتقال.

كما انتقد خان سياسات الحكومة الحالية معتبرا أنها تخدم مصالح أعضائها ومقربيهم وليس مصالح الشعب، ساعيا للعودة إلى منصبه الذي فقده في أبريل الماضي، بعد تصويت بحجب الثقة عن حكومته في البرلمان، أدى لعزله.

المصدر: "washingtonpost"