أمير عبد اللهيان يلتقي أسرة معتقل بالسعودية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "الوزارة لن تدخر جهدا للإفراج عن الرعايا الإيرانيين المعتقلين في الخارج".

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وخلال استقباله عائلة خليل دردمند، الحاج الإيراني الذي اعتقل في السعودية خلال مراسم الحج للعام الجاري، استعرض حسين أمير عبد اللهيان "إجراءات وزارة الخارجية والخطط المرسومة للإفراج عن هذا المواطن الإيراني وإعادته إلى عائلته"، مؤكدا أن "وزارة الخارجية لن تدخر أي جهد للإفراج عن المواطنين الإيرانيين المعتقلين في الخارج".

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإيراني خلال اتصاله الهاتفي مع نظيريه العراقي والعماني، إلى المساعدة بالافراج سريعا عن هذا المواطن الايراني المعتقل.

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قد ذكرت أن قوى الأمن السعودية اعتقلت الحاج الإيراني "خليل دردمند"، منذ أكثر من شهر، عندما حاول التقاط صورة ضمن صورة أخرى لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني قرب الكعبة، ونشرت الوكالة تلك الصورة.

المصدر: "إرنا" + "فارس"