رئيسة تايوان تعتبر الولايات المتحدة حليفا إقليميا مهما

قالت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، اليوم الاثنين، في اجتماع مع وفد أمريكي إن "تايوان والولايات المتحدة أصبحتا حليفين أمنيين واقتصاديين مهمين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ووصل وفد أمريكي بقيادة حاكم ولاية إنديانا، إريك هولكومب، إلى تايوان أمس الأحد، وهو ثامن وفد أمريكي يزور الجزيرة هذا العام، والثالث خلال شهر.

وفي بداية أغسطس الجاري قام وفد برئاسة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بزيارة تايوان، وفي 14-15 من نفس الشهر، زار تايوان وفد برئاسة السيناتور الأمريكي، إد ماركي.

وتستمر زيارة الوفد الأمريكي الحالي المخصص لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي 4 أيام.

وقالت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، في اجتماع مع الوفد صباح اليوم إن "تايوان والولايات المتحدة شريكان يقدران الديمقراطية والحرية، وهما حليفان أمنيان واقتصاديان مهمان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

المصدر: نوفوستي