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وكالة: أردوغان يعتزم مناقشة الوضع مع بوتين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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وكالة: أردوغان يعتزم مناقشة الوضع مع بوتين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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قال مصدردبلوماسي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا هذا الأسبوع، ومن المتوقع مناقشة الوضع بمحطة زابوروجيه النووية والأزمة الأوكرانية.

وأضاف المصدر التركي لوكالة "نوفوستي": "نعم، من المتوقع إجراء مثل هذه المحادثة هذا الأسبوع. وقد أوجز السيد الرئيس (أردوغان) الموضوعات في وقت سابق. وهي الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وتسوية الأزمة الأوكرانية بشكل عام.. وتواصل تركيا لعب دور الوساطة الصادقة في هذا الصراع ، كونها الدولة الوحيدة التي حازت على ثقة الجانبين".

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أردوغان يعتزم مناقشة الوضع حول محطة زابوروجيه النووية مع بوتين
أردوغان يعتزم مناقشة الوضع حول محطة زابوروجيه النووية مع بوتين

وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه يعتزم مناقشة الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية مع الرئيس بوتين واتخاذ إجراءات ملموسة حيال ذلك.

المصدر: نوفوستي

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