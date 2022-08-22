سلطات زابوروجيه تدعو كييف إلى وقف الهستيريا حول شبه جزيرة القرم

دعا فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، سلطات كييف إلى وقف الهستيريا بشأن شبه جزيرة القرم، والاقتناع بحقيقة أن هذه المنطقة جزء لايتجزأ من روسيا.

وأضاف روغوف: "لقد حان الوقت لكي يوقف نظام كييف الهستيريا طويلة الأمد بشأن الوضع الروسي لشبه جزيرة القرم، وأن يتصالح مع حقيقة أن هذه أرض شرعية وغير قابلة للتجزئة من أراضي الاتحاد الروسي، وهذا التعدي ستكون له عواقب وخيمة".

وتابع قائلا: "لقد خسرت أوكرانيا شبه جزيرة القرم ودونباس إلى الأبد منذ أكثر من ثماني سنوات، والآن منطقتا زابوروجيه وخيرسون، وأصبحت مناطق أخرى هي التالية تنتظر دورها. لذلك لا ينبغي أن يفكر زيلينسكي في شبه جزيرة القرم".

وتعقد كييف "القمة الدولية الثانية لمنصة القرم"، عبر الإنترنت في 23 أغسطس التي اعتبرها روغوف، بأنها مجرد استنساخ لأنشطة نظام كييف.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، مشاركته في المؤتمر (القمة) كما ستشارك عشرات الدول والمنظمات الدولية. الأمر الذي وصفه الكرملين بأنه حدث معاد لروسيا وغير ودي للغاية.

وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في مارس عام 2014 ، حيث أيد 96.77٪ من الناخبين في جمهورية القرم و95.6٪ في سيفاستوبول الانضمام إلى روسيا.

ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم "ملكا لها، لكنها أرض محتلة مؤقتا".

وصرحت القيادة الروسية مرارا وتكرارا أن سكان القرم بشكل ديمقراطي، بما يتوافق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوتوا لإعادة التوحيد مع روسيا.

المصدر: نوفوستي