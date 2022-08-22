تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /22.08.2022/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnj2
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
- الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في ميليتوبول
- الدفاع الجوي يسقط أهدافا أوكرانية حاولت استهداف مطار سيفاستوبول العسكري في القرم
- القوات الأوكرانية تحاول مجددا قصف محطة كهرومائية في مقاطعة خيرسون
- الجيش الروسي يزيل أكثر من 20 ألف لغم من مخلفات التشكيلات المسلحة الأوكرانية في قرية قرب ماريوبول
- قديروف يعلن بدء تطهير منطقة بسكي في دونيتسك من الألغام
- القوى البحرية الروسية تدمر مستودعا لصواريخ "هيمارس" الأمريكية بأوديسا (فيديو)
- وزير الدفاع الروسي: اكتشفنا نقاط الضعف في أسلحة الناتو التي استولينا عليها في أوكرانيا
- روسيا: لم نستعمل صواريخ "كينجال" سوى 3 مرات خلال العملية في أوكرانيا
- قوات لوغانسك تقضي على 45 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة
- سلطات زابوروجيه تحذر من استفزازات كييف عبر استخدام الأسلحة البكتريولوجية
.........................................
تداعيات وأصداء العملية العسكرية
- أمريكيون يصفون أوكرانيا بـ"الثقب الأسود"
- دعوة للعسكريين البريطانيين لتنبيه أقاربهم لاحتمال حرب مع روسيا
- ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف: لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي
- بايدن وشولتش وماكرون وجونسون يدعون لتسريع زيارة خبراء الوكالة الذرية إلى محطة زابوروجيه
- شولتس: ألمانيا تزود أوكرانيا بالكثير من الأسلحة بانتظام
- سفير أوكرانيا في برلين ينتقد "تجويع" كييف عسكريا
- العثور على مسؤول كبير في جهاز الأمن الأوكراني ميتا
- الخارجية الروسية تعلق على فرضية "الأثر الأوكراني" في مقتل داريا دوغينا
- صحيفة: الفرار من الفقر والتضخم.. اللاجئون الأوكرانيون في إسبانيا بدأوا في العودة إلى وطنهم
- صحيفة أمريكية تحذر من طموحات روسيا بالقطب الشمالي وتدعو واشنطن لـ"الاستيقاظ"
- نائب روسي: القناعة بأن كييف تقف وراء جريمة قتل داريا دوغينا تزداد
- الخارجية الروسية: واشنطن تنتهج سياسة عدوانية تجاه روسيا
- ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف: لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي