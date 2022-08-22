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باكستان.. عمران خان يتهم الحكومة بحجب "يوتيوب" خلال إلقائه كلمة

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باكستان.. عمران خان يتهم الحكومة بحجب
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
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اتهم رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان الحكومة بحجب "يوتيوب" لفترة وجيزة في البلاد مساء الأحد، لمنع الباكستانيين من الاستماع مباشرة إلى كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي.

وقال خان عبر "تويتر": "الحكومة الفاشية المستورة هبطت إلى مستوى منخفض جديد اليوم من خلال حظر البث المباشر لخطاباتي على التلفزيون ثم حظر YouTube مؤقتا أثناء حديثي في لياقت باغ".

وأضاف: "كل هذا بعد التخويف المستمر للعاملين في المجال الإعلامي".

المصدر: RT




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