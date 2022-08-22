باكستان.. عمران خان يتهم الحكومة بحجب "يوتيوب" خلال إلقائه كلمة

اتهم رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان الحكومة بحجب "يوتيوب" لفترة وجيزة في البلاد مساء الأحد، لمنع الباكستانيين من الاستماع مباشرة إلى كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي.

وقال خان عبر "تويتر": "الحكومة الفاشية المستورة هبطت إلى مستوى منخفض جديد اليوم من خلال حظر البث المباشر لخطاباتي على التلفزيون ثم حظر YouTube مؤقتا أثناء حديثي في لياقت باغ".

وأضاف: "كل هذا بعد التخويف المستمر للعاملين في المجال الإعلامي".

The fascist Imported govt sunk to a new low today by banning live coverage of my speeches on TV & then blocking YouTube temporarily during my speech at Liaquat Bagh. All this after continuous intimidation of mediapersons & taking channels off air earlier. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 21, 2022

المصدر: RT







