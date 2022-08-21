رئيس النمسا يصاب بارتجاج في المخ إثر حادث جبلي

أصيب رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، بجروح وارتجاج طفيف في المخ، بعد تعرضه لانزلاق عن جبل في كاونرغرات بعد ظهر يوم الأحد.

وذكرت صفحة الرئيس النمساوي على "تويتر": "لقد انزلق أثناء التنزه في كاونرغرات، وتم نقله إلى أقرب مستشفى من قبل قوات كوبرا الخاصة. تعرض الرئيس الاتحادي لجروح وارتجاج طفيف في المخ، وسيقضي الليلة في المستشفى بناء على نصيحة الأطباء المعالجين"، وأكدت الصفحة أن الرئيس سيلغي اجتماعات منتدى "ألباخ" يومي الاثنين والثلاثاء.

المصدر: نوفوستي