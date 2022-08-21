الاستخبارات التركية تحيّد قيادي كردي في مدينة القامشلي السورية

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد مقاتل كردي "محيي الدين غولو" القيادي في منظمة "بي كي كي/واي بي جي" في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا.

ونقلت الأناضول عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية حيدت القيادي في عملية نفذتها في 9 أغسطس.

ويعد "غولو" من المشرفين على ما يسمى أكاديمية "خبات ديريك" التي "تلقن الإرهابيين التعليم الإيديولوجي والتدريب على السلاح".

ويقف "غولو" وراء العديد من الهجمات التي استهدفت القوات الأمنية التركية وعناصر من الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة "الجيش الوطني السوري" في منطقة عمليتي "نبع السلام" و"غصن الزيتون" بشمال سوريا.

وتعطي ما يسمى أكاديمية "خبات ديريك"، "الإرهابيين تدريبات تتعلق باستخدام السلام وصناعة المتفجرات وعمليات الاغتيال".

المصدر: الأناضول