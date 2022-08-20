الدفاع الجوي يتصدى لهجوم صاروخي لقوات كييف على مقاطعة خيرسون

أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، إن نظام الدفاع الجوي تصدى لهجوم صاروخي شنته قوات كييف على المقاطعة الخاضعة لروسيا جنوب أوكرانيا.

وقال ستريموسوف: "تم التصدي للهجوم الصاروخي. الدفاع الجوي يعمل. لا داعي للقلق".

وأشار إلى أن الجيش الأوكراني يقصف مقاطعة خيرسون بشكل يومي تقريبا.

يشار إلى أن كامل مقاطعة خيرسون تخضع الآن لسيطرة القوات المسلحة الروسية، وتندمج المنطقة بالأرضية القانونية والاقتصادية لروسيا، في حين أن السلطات المحلية تعلن عن عزمها إجراء استفتاء حول مسألة الانضمام إلى الاتحاد الروسي.

المصدر: نوفوستي