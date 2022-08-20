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غوتيريش: نعمل على إزالة العقبات أمام تصدير الأسمدة والمواد الغذائية الروسية

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غوتيريش: نعمل على إزالة العقبات أمام تصدير الأسمدة والمواد الغذائية الروسية
AP
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة تعمل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإزالة العقبات التي تعيق تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وصرح غوتيريش من مركز التنسيق المشترك: "العقوبات ضد روسيا لا تمس الأغذية والأسمدة. ولكنها بالطبع، تؤثر على الشركات الخاصة، وهناك عدد من العقبات والصعوبات التي يجب التغلب عليها. وهي تتعلق بالنقل التأمين والتمويل".

وتابع: "أستطيع أن أقول إننا نعمل بجد بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من إزالة هذه العقبات وهذا يتيح لنا القيام بشيء مهم للغاية للناس، وخاصة في البلدان النامية".

المصدر: نوفوستي

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