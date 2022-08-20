الرئيس الفرنسي يزور الجزائر الأسبوع المقبل

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الجزائر الأسبوع المقبل في محاولة لتحسين العلاقات المتوترة بين باريس والجزائر.

وقالت الرئاسة الفرنسية بعد اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون إن "هذه الرحلة ستساهم في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تتطلع إلى المستقبل لتعزيز التعاون الفرنسي الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية ومواصلة العمل لمعالجة الماضي".

المصدر: ا ف ب