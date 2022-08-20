 
مباشر

الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ موجهة من طراز Excalibur

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ موجهة من طراز Excalibur
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnbc

أفادت صحيفة بوليتيكو، نقلاًعن مصدر مطلع، بأن الولايات المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ موجهة من طراز "Excalibur"

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" فإن الولايات المتحدة تخطط لإرسال صواريخ موجهة لأوكرانيا من طراز "Excalibur" كجزء من دفعة قادمة في وقت ما في المستقبل.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

إلا أن الصحيفة في الوقت ذاته نوهت بأن هذه القذائف (الصواريخ) لم يتم تضمينها في دفعة المساعدات الحالية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الجمعة عن دفعة جديدة بقيمة 775 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك ذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ الأمريكية المتعددة HIMARS.

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا