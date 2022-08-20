موسكو: سنرسل قريبا الأدلة على استخدام أوكرانيا مواد كيميائية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن موسكو تعد الوثائق والأدلة التي تؤكد قيام أوكرانيا بأعمال إرهابية كيميائية، وسترسلها قريبا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأكدت الوزارة في بيان أنه "في الوقت الحالي، فيما يتعلق بحقيقة الإرهاب الكيميائي الذي تم بإيعاز من نظام زيلينسكي، تعمل روسيا الاتحادية على إعداد وثائق وأدلة مع نتائج جميع التحليلات التي تم إجراؤها".

وأضافت الوزارة أن "الأدلة على الإرهاب الكيميائي من قبل نظام كييف سيتم إرسالها رسميا وقريبا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن طريق البعثة الدائمة لروسيا هناك".

المصدر: نوفوستي