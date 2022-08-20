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طهران ترد على تقرير "CNN" بشأن تراجعها عن مطالبتها بشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية

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طهران ترد على تقرير
AP
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رد مستشار الوفد الايراني لمفاوضات فيينا، محمد مرندي، على ادعاء قناة "CNN" بأن طهران تراجعت عن مطالبتها بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد مرندي: "صرحت أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، إن شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية لم يكن مطلقا شرطا مسبقا أو أساسيا (للاتفاق النووي)".

وأضاف مرندي: "ترد إيران على هذا الإجراء بسهولة شديدة من خلال الاحتفاظ باسم القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط على قائمة الإرهاب الخاصة بها..لكن إذا أرادت الولايات المتحدة التسويق للاتفاق عبر طرح هذه الادعاءات، فهذا أمر متروك لها".

المصدر: RT

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