طهران ترد على تقرير "CNN" بشأن تراجعها عن مطالبتها بشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية

رد مستشار الوفد الايراني لمفاوضات فيينا، محمد مرندي، على ادعاء قناة "CNN" بأن طهران تراجعت عن مطالبتها بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد مرندي: "صرحت أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، إن شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية لم يكن مطلقا شرطا مسبقا أو أساسيا (للاتفاق النووي)".



وأضاف مرندي: "ترد إيران على هذا الإجراء بسهولة شديدة من خلال الاحتفاظ باسم القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط على قائمة الإرهاب الخاصة بها..لكن إذا أرادت الولايات المتحدة التسويق للاتفاق عبر طرح هذه الادعاءات، فهذا أمر متروك لها".

I've often said over the past few months that removing the Guards from the US Foreign Terrorist Organization list was never a precondition or key demand. Iran will simply keep CENTCOM on its terror list. But if the US needs to say this to sell the deal, that's their business. pic.twitter.com/CwdZJIhKM8 — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) August 20, 2022

المصدر: RT