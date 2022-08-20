منتجعات التزلج في سويسرا قد تضطر إلى إغلاق "التلفريك" لتوفير الكهرباء

أفادت المؤسسة السويسرية "Radio Télévision Suisse" للإذاعة والتلفزيون بأن منتجعات التزلج في سويسرا قد تضطر إلى إغلاق المصاعد لتوفير الطاقة الكهربائية.

إقرأ المزيد

وكتبت المؤسسة، اليوم السبت، أن منتجعات التزلج ستضطر لعمل ذلك إذا أصدرت سلطات البلاد أمرا حول ضرورة تخفيض استهلاك الكهرباء بمقدار 20%.

وأضافت أن الإغلاق قد يشمل أيضا معدات إزالة الثلوج.

وأشارت إلى أن هذه القيود ستؤدي إلى خفض العائدات من السياحة، فيما سيفقد عدد كبير من موظفي القطاع وظائفهم.

وذكرت أن كمية الكهرباء التي تستهلكها المصاعد ومدافع الثلوج سنويا تساوي كمية الكهرباء التي تستهلكها سنويا ما بين 30 ألفا و40 ألف أسرة سويسرية.

المصدر: RT