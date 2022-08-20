في سابقة.. ترودو يعين قاضية من السكان الأصليين في المحكمة الكندية العليا

عين رئيس الحكومة الكندية، جاستن ترودو، القاضية ميشال أوبونساوين، وهي من السكان الأصليين، في المحكمة العليا، في سابقة يشهدها هذا البلد الذي أطلق عملية مصالحة مع قاطنيه الأوئل.

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وتنتمي أوبونساوين إلى إثنية "الأبناكي" من القبائل الأولى في أوداناك بمقاطعة كيبيك. وهي تتقن اللغتين ببراعة، في إشارة إلى الفرنسية والإنجليزية، الأمر الذي تعهد جاستن ترودو بالاهتمام به في الوقت الذي تتراجع فيه اللغة الفرنسية في كندا، حسب بيانات رسمية حديثة.

وقال رئيس الوزراء في بيان: "يسعدني أن أعلن تعيين القاضية ميشيل أوبونساوين في المحكمة العليا في كندا".

وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر" أنها "عضو يحظى باحترام كبير في الوسط القضائي الكندي، ومسيرتها المهنية رائعة. ستقدّم معرفة لا تقدّر بثمن إلى أعلى محكمة في بلدنا".

وكانت أوبونساوين قاضية في محكمة العدل العليا في أونتاريو منذ العام 2017، وقد تخصصت بمجالات الصحة العقلية وحقوق الإنسان.

وكتبت في الاستمارة التي ملأتها للترشح وتم نشرها: "أعتقد أن تجربتي بصفتي امرأة فرنكوفونية من الشعوب الأولى، وأمًا ومحامية وباحثة وقاضية، تمنحني فهما عميقا ومعرفة بالتنوع الكندي، لأنني وخبرتي الحياتية نشكل جزءا من هذا التنوع".

وأضافت "علمتني تجربتي أنه على الرغم من أن التمييز هو حقيقة في كندا، إلا أن قدراتي تسمح لي بالمساهمة بدوري في بلدنا وبمساعدتنا على أن نكون مجتمعا أكثر شمولا".

وبهذا التعيين، تصبح ميشيل أوبونساوين خامس قاضية يختارها جاستن ترودو من بين القضاة التسعة في المحكمة العليا.

ويشكل التمييز الذي يعانيه السكان الأصليون بكندا محور نقاش كبير داخل المجتمع الكندي، لا سيما منذ اكتشاف مئات القبور في ربيع 2021 في موقع مدرسة داخلية دينية سابقة مخصصة للسكان الأصليين.

المصدر: أ ف ب