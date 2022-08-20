الشرطة الإسرائلية تكشف تفاصيل اعتقال المتهم بارتكاب جرائم جنسية بحق عشرات النساء

كشفت الشرطة الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول اعتقال وكيل عارضات الأزياء، شاي أفيتال، في أمستردام، بعد أن تقدمت عشرات النساء بشكاوى ضده بسبب جرائم جنسية ارتكبها بحقهن.

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وفي بيان له، أوضح رئيس شعبة استخبارات الشرطة الإسرائيلية، درور أسراف، أنه "تم اعتقال أفيتال بعد جهد استخباراتي طويل قامت خلاله الشرطة بمراقبة تحركاته بين عدة دول أوروبية".

وأكد أسراف أن "الشرطة ستلاحق أي شخص يحاول الإفلات من العدالة في إسرائيل، وأي مجرم هارب أو مشتبه به صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية سيعتقل في أي مكان في العالم، دون تحيز أو أولويات".

وأضاف: "نحن نلاحق كل هارب ومجرم موجودين حاليا خارج حدود إسرائيل، وحتى تقديمهم للعدالة، لن تهدأ شرطة اسرائيل ولن تسكت"، حيث جرى اعتقال أفيتال في أمستردام بناء على مذكرة توقيف مؤقتة، وستطلب السلطات الإسرائيلية من السلطات الهولندية تسليمه إليها، وقد يستغرق تسليمه إلى إسرائيل وقتا حسب الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أنه تم استدعاء ممثلة الشرطة الإسرائيلية في هولندا، يائيل ريتشارد، إلى مكان الحادث مع فريق من الشرطة الهولندية، حيث تمت ملاحظة أفيتال عندما غادر مطعم "Korte Leidsedwarsstraat"، وبعد مراقبته لمسافة حوالي 160 مترا، والتأكد من أنه هو بالفعل، جرى تنشيط فريق الاعتقال.

وأفاد ضابط شرطة كبير لموقع "واينت"الإسرائيلي بأن "إجراءات التسليم يمكن أن تستمر لأشهر، وأنه من المتوقع أن تكون هناك معركة قانونية صعبة".

وكانت قد صدرت مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن الدول الأعضاء في الإنتربول بحق أفيتال منذ حوالي ثلاثة أشهر. وفي وقت الاعتقال، كان أفيتال مع عدد من أصدقائه.

وفي وقت سابق، فتحت شرطة منطقة تل أبيب تحقيقا أوليا في قضية أفيتال في أواخر يوليو2021، بعد أن تم تقديم ثلاث شكاوى رسمية من قبل عارضات أزياء وتم الإعلان عن تهم الاغتصاب في البرنامج الاستقصائي الإسرائيلي هزينور، حيث اعترفت العارضات بأنهن ضحايا التحرش الجنسي والاستغلال والجرائم الأخرى، فيما قدمت 26 امرأة أخرى شكاوى تحرش جنسي بحق أفيتال.

المصدر: "I24"