أردوغان يعلق على العلاقات بين أنقرة والقاهرة ويتحدث عن الشعب المصري

علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مستوى العلاقات بين أنقرة والقاهرة، مؤكدا أن "الشعب المصري شعب شقيق".

وفي تصريح له خلال رحلة عودته من زيارته إلى أوكرانيا، قال أردوغان: "لا خصومة في السياسة، وإنما ينبغي أن تكون دائما في (بيئة) سلام، وأن توفر دائما فرصة للقاء (الحوار)".

وحول العلاقات بين أنقرة والقاهرة، أوضح أردوغان قائلا: "العلاقات على المستوى الرفيع ليست في مكانها المطلوب حاليا"، متابعا: "لنواصل العمل على المستوى الوزاري، ومن ثم نأمل أن نتخذ خطوة أخرى بأفضل الطرق نحو المستويات الأعلى".

وأردف الرئيس التركي: "لأن الشعب المصري شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه، لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت".

المصدر: "الأناضول"