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أردوغان يعلق على العلاقات بين أنقرة والقاهرة ويتحدث عن الشعب المصري

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أردوغان يعلق على العلاقات بين أنقرة والقاهرة ويتحدث عن الشعب المصري
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مستوى العلاقات بين أنقرة والقاهرة، مؤكدا أن "الشعب المصري شعب شقيق".

وفي تصريح له خلال رحلة عودته من زيارته إلى أوكرانيا، قال أردوغان: "لا خصومة في السياسة، وإنما ينبغي أن تكون دائما في (بيئة) سلام، وأن توفر دائما فرصة للقاء (الحوار)".

وحول العلاقات بين أنقرة والقاهرة، أوضح أردوغان قائلا: "العلاقات على المستوى الرفيع ليست في مكانها المطلوب حاليا"، متابعا: "لنواصل العمل على المستوى الوزاري، ومن ثم نأمل أن نتخذ خطوة أخرى بأفضل الطرق نحو المستويات الأعلى".

وأردف الرئيس التركي: "لأن الشعب المصري شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه، لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت".

المصدر: "الأناضول"

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